Aceptaría a su hermano

Luego de que trascendió hace unos días en los tribunales de Valencia, España, que se determinará de una vez por todas si el joven Javier Sánchez Santos es hijo de Julio Iglesias, su vástago Enrique Iglesias, dijo ante los medios mexicanos que no tiene problema en recibir al presunto medio hermano en la familia.

“Por supuesto que lo aceptaría, si mi padre lo acepta y dice que es su hijo por supuesto que yo lo aceptaría”, dijo el cantante al término de su concierto en el Auditorio Nacional este fin de semana.

A las afueras del recinto, el astro del pop dio un voto de humildad al salir a platicar con la prensa. En el lugar, el cantante español, dijo que no habla con su padre de eso temas y que no lo ha visto por tanto viaje: “No estoy en contacto con mi padre y no hablamos mucho de esas cosas”, reveló.

Lo que sí dejo en claro es que el amor que siente por México es enorme: “La vida me ha cambiado mucho y lo que dije en el escenario es completamente verdad, estoy feliz arriba del escenario, estoy feliz con mis hijos y los extraño mucho, pero también extrañaba venir a México”, confesó.