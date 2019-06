“Todo el mundo muy emocionado por el nuevo trato con México”: Trump

Ciudad de México. El presidente estadunidense Donald Trump a través de su cuenta de Twitter informó que todo el mundo estaba feliz por el acuerdo entre Estados Unidos y México.

Everyone very excited about the new deal with Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Asimismo agradeció al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por el acuerdo migratorio bilateral alcanzado la víspera, del cual dijo “será muy exitoso” para ambas naciones, si su vecino del sur “se esfuerza”.

“Me gustaría agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con todos los representantes de Estados Unidos y México, por trabajar tanto y tan duro para lograr nuestro acuerdo sobre inmigración”, anotó Trump en su cuenta de Twitter.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Dicho acuerdo fue establecido este viernes, luego que los gobiernos de ambos países lograron un acuerdo migratorio para evitar la imposición de aranceles estadunidenses a las mercancías mexicanas.

Tras el acuerdo migratorio, Trump criticó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y llamó a la bancada demócrata a “abrir el camino” para aprobar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado T- MEC en español o USMCA en inglés.

Nervous Nancy Pelosi & the Democrat House are getting nothing done. Perhaps they could lead the way with the USMCA, the spectacular & very popular new Trade Deal that replaces NAFTA, the worst Trade Deal in the history of the U.S.A. Great for our Farmers, Manufacturers & Unions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Cabe destacar que el acuerdo al que se llegó el viernes se refiere a la migración, el mandatario estadunidense aseveró que México ha convenido “comprar grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros grandes agricultores patriotas”.