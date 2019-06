Suspende Trump indefinidamente aranceles a México

Estados Unidos.- Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que no habrá imposición de aranceles para México.

Después de días de mucha tensión, el presidente de los Estados Unidos, finalmente después de que viajara una comitiva a Washington para tratar el tema, finalmente desistió de la imposición de los aranceles a los productos mexicanos.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019