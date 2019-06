La redes sociales y la petición de una maestra le costó su puesto en EE.UU

Ciudad de México-. Una profesora de Inglés fue despedida del colegio donde trabajaba luego que se descubrieran tuits dirigidos al presidente de los EE.UU Donald Trump, donde le pedía que liberara su escuela de niños inmigrantes.

Los tuits, publicados a mediados de mayo del año en curso, tenían en su contenido lamentaciones por parte de la maestra, quien cuestionaba el hecho de tener “estudiantes ilegales mexicanos”. En uno de estos comenta que se conformaría con cualquier cosa que pudiera hacer el presidente Trump para sacar a los indocumentados en Fort Worth.

A Texas high school teacher who thought she was private messaging anti-immigration tweets to President Trump has been fired for asking the President to deport undocumented students https://t.co/32c7WwKxay

— CNN (@CNN) June 5, 2019