PREOCUPADOS andan en algunas alcaldías por impedir que personas transgénero y transexual realicen asambleas para conocer la atención en materia de salud que reciben en cada demarcación, pero de plano, algunos alcaldes han discriminado cerrando la puerta a ese tipo de movimiento, sin tomar en cuenta los principios de la 4T.

Y aunque en Benito Juárez no comulgan con las ideas de la 4T, también discriminaron el movimiento y no han permitido el uso del espacio público, pues consideran que no va acorde a sus principios.

En Milpa Alta, donde gobierna otro que no es afín a los intereses del grupo gobernante en la capital, también le ha impedido el paso a los trans, pues su única finalidad es buscar apoyo para respaldar su movimiento en contra de la construcción de un hospital especial para ellos, donde únicamente se atienda a esa comunidad.

El mismo caso ocurre en Azcapotzalco y Magdalena Contreras, donde las administraciones morenistas de Vidal Llerenas y Patricia Ortiz Couturier, se han cerrado por completo a aceptar la visita de por lo menos 25 organizaciones que sólo piden un espacio para realizar un diagnóstico situacional de esos grupos. Vaya que la cerrazón de algunos, aumenta la discriminación.

RESTRICCIÓN a los autos con placas del estado de Morelos en seis meses, medida discriminatoria y anticonstitucional que vulnera los derechos humanos y de libre circulación consagrados en la Constitución mexicana, consideró el diputado local Víctor Hugo Lobo.

Dijo que tiene un tinte recaudatorio, más que ambiental, pues con el pretexto de reducir las emisiones contaminantes, buscan repatriar a los vehículos que por cuestiones económicas, prefieren emplacar sus vehículos en el estado de Morelos, donde se exenta el cobro de la tenencia.

En la publicación pasada, en este espacio se mencionó a Lenia Batres, diputada del Congreso de la Ciudad, pero el nombre correcto es Valentina Batres. Anótese la corrección.