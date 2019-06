Aprovecha escándalo

Like

Desde hace varias semanas, Alejandra Guzmán ha acaparado los principales titulares de la farándula por el escándalo que propició su hija Frida Sofía, al arremeter contra ella, dando a entender que se ha involucrado con dos de sus exnovios. Y es que el show tiene que continuar y coincidencia o no, La reina del rock continúa con su carrera musical, este viernes lanzó su nuevo sencillo llamado Mi enfermedad, el cual se incluye en el disco Alejandra Guzmán: Live at the roxy.

Mi enfermedad es un cover de la banda Los Rodríguez, famoso grupo argentino cuyo rock hispano alcanzó la cúspide en la década de los noventa. Alejandra Guzmán rinde tributo a aquellas canciones que la han marcado y acompañado en los momentos más importantes de su vida.

Mi enfermedad es la carta de presentación del nuevo material de Ale, una canción que ha marcado la vida de la cantante y que ahora comparte con todos sus fans como muestra de lo que su nuevo álbum incluirá, pues contará con 10 covers del rock clásico con dos canciones inéditas.