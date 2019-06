Agresión en primer mundo: Dos mujeres lesbianas son golpeadas por “no besarse”

Ciudad de México.- Se tiene la idea que los países potencia son más civilizados y que casos de misoginia o discriminación ya no ocurren con tanta frecuencia; no hay nada más alegado de la realidad que ese pensamiento. El caso de Melania Geymonat, una azafata de Ryanair de 28 años de origen uruguayo que fuera golpeada junto con su novia en un autobús en Londres ha causado indignación por la forma violenta en la que ha pasado y por el aparente motivo: homofobia.

El caso fue presentado en una publicación des del perfil de la victima; Melanie y su pareja regresaban de una cita la noche del 30 de mayo, cuando en el autobús que abordaron, cerca de 3 tres hombres se acercaron para insultarlas y obligarlas a besarse frente a ellos para su “deleite”. Tratando de calmar la situación con bromas, la joven pareja se vio envuelta en instantes por una trieta de personas que las golpeo en la cara: “Lo siguiente que sé es que me parten la nariz y solo veo mi sangre. No sé si perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue llenar de sangre el bus, que ya estaba parado, con la Policía tomándonos declaración” comenta en el post.

Durante el ataque, los agresores aprovecharon la situación para robarles un teléfono y una bolsa. Ambas mujeres fueron llevadas a un hospital para tratar las heridas faciales que ambas presentaban. La policía Metropolitana de Londres ha confirmado la investigación del caso y pidió la colaboración de las personas que hayan sido testigos del suceso.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.

The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information – call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 7, 2019