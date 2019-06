Le roban departamento a nieta de Carmen Salinas

México.- La familia de Carmen Salinas en menos de dos semanas han sido víctimas de la delincuencia en nuestra ciudad, primero fue su hija Nena Plasencia y ahora le tocó a su nieta Carmen, hija de su fallecido hijo Pedro.

Los hechos ocurrieron en el departamento de su nieta por la tarde del pasado día sábado, debido a que no se encontraba nadie en el inmueble. La actriz compartió el vídeo donde se ve el sujeto entrando al departamento muy sigilosamente, en donde al ver que no hay nadie en casa, se pone a sacar todo lo que puede.

En este robo a casa habitación ubicado en la calle Chacalacas de la colonia Verónica Anzures, se llevaron desde pantallas, reproductores musicales, Xbox, microondas, lámparas, joyas, ropa y dinero.

Los vecinos no escucharon ruido y mucho menos dicen que vieron cuando este sujeto y su equipo que se “Ya estoy cansada de esto, no es posible que nos pase dos veces y hasta ahora no tenemos noticias de la delegación Miguel Hidalgo, en donde ya se levantó la acta de la Fiscalia Novena… Espero que se haga justicia porque no es justo lo que sucede en nuestra ciudad”.