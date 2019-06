Las clausulas de una plataforma y la caída de un joven prodigio: Twitch veta a joven por falsificar su edad

Muchos no tomamos en cuenta, o no le damos la importancia a las reglas y clausulas que tienen las plataformas que usamos diariamente, y muchas veces no tienen consecuencias palpables, pero cuando se trata de un trabajo remunerado dentro de estas, las cosas se ponen serias: Twitch, la plataforma de retransmisión de videojuegos en directo a cerrado el canal de un joven talentoso de Fortnite al no comprobar la edad mínima del usuario.

Los términos de Twitch establecen que la edad mínima para ingresar y usar sus servicios es de 13 años, situación que no pudo comprobar el usuario “H1ghSky1”, joven promesa del videojuego Fortnite, de aparentemente 12 años de edad y con más de medio millón de seguidores dentro de su cuenta. Este veto es un efecto de la batalla legal que tiene contra otro jugador profesional Turner ‘Tfue’ Tenney, y la organización de deportes electrónicos FaZe Clan, donde H1ghSky1 colabora como jugador.

‘Tfue’ demandó recientemente a FaZe Clan por supuestamente aprovecharse de los acuerdos del contrato firmado entre las partes, pero también acusó a la organización de fichar a ‘H1ghSky1’ falsificando su edad para que este pudiera jugar en los torneos de Fortnite y retransmitir en directo. Según los reportes, el menor firmó contrato con FaZe Clan cuando apenas tenía 11 años.

La denuncia también señala de FaZe Clan presionó a la familia del jugador para que estos no revelaran su verdadera edad; hasta el momento, no hay pronunciamiento de ninguna de las partes.

