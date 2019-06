Equivocación

Les tengo que confesar que me equivoqué en varios de mis pronósticos sobre los resultados de las luchas de apuestas en la función de El Juicio Final, pero donde sí acerté y les gané de calle fue en la aseveración que hice que la gente del Departamento de Programación del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), se había equivocado gacho al colocar el encuentro por el retiro entre Virus y Metálico en la tercera lucha.

Vaya luchononón que ofrecieron estos dos veteranos y, aunque a muchos les duela, se llevó de calle en rendimiento, emotividad, dramatismo y calidad a la lucha estelar que protagonizaron Último Guerrero y Máscara Año 2000; también superó el duelo de Amazonas por las cabelleras y el de Campeonato Mundial de Parejas.

Ahora yo me pregunto: ¿Cuál va a ser el premio para Virus por exponer su carrera y haber ganado? ¿Seguirá en las luchas preliminares? Si es así, que frustrante debe ser para un luchador arriesgar toda una trayectoria y no escalar peldaños en la empresa Seria y Estable, que por cierto sorprendió a muchos al pactar este duelo inédito que surgió de un reto de la nada, cuando ha habido otros retos, como el de L.A. Park y Rush, que dejaron pasar y no les agarraron la palabra a los contendientes.

Y ya que hablé de Rush, valoro todos los logros que ha logrado a nivel nacional e internacional, que lo han colocado como uno de los mejores gladiadores del orbe, pero es criticable su actitud de dejar plantada a la prensa, previo a su participación en el torneo Copa de Dinastías del CMLL. Pero no sólo él, también su hermano Místico tuvo esperando a los reporteros en la sala de prensa de la Arena México, hace 15 días, luego de haber vencido a Bárbaro Cavernario en mano a mano ¿Será que a Los Muñoz ya se les subió la fama? La humildad se demuestra cuando se está abajo y también arriba.

Ya por último, les comento que Dr. Wagner se dejó llevar por la tristeza que lo embargaba por la muerte de su hermano Silver King, y prometió que va a desenmascarar a Blue Demon Jr. en la Triplemanía XXVII, y que ese triunfo se lo va a dedicar a él y a su padre, pero en caso de caer derrotado se retira definitivamente. Esas son palabras mayores por todo lo que está en juego, pero en ambos casos esperemos que El Galeno del Mal cumpla su palabra. Nos leemos en la próxima.