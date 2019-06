Durante regaño de padre, joven descubre que se sacó la lotería

Like

A veces, sin esperarlo, la vida logra sorprendernos de formas que no hubieramos imaginado; ¿Cuántas probabilidades hay de sacar un premio mayor en la lotería de cualquier país? Esto precisamente fue lo que le pasó a Kristopher Chrysanthopoulos, estudiante de la ciudad de Oceanport (New Jersey, EE.UU) de 20 años, quien, sin tener idea, tenia el boleto premiado en su cartera. Lo irónico del asunto fue la manera en la que se dio cuenta que era el ganador de la lotería de New Jersey: mientras su padre lo instaba a buscar un trabajo de verano, informó este martes Inside Edition.

Congratulations to Kristopher Chrysanthopoulos, who won $1,000,000 playing #MegaMillions! Story via @JeffSGoldman.

https://t.co/FPr2RvOqYt — New Jersey Lottery (@NJLottery) June 4, 2019

Comenta el chico su sorpresa al descubrir los números ganadores tras haber sacado el boleto para evitar el incómodo sermón: “¡papá, tengo 5 números!”, gritó en el auto en el que viajaban él y su padre, inmediatamente le preguntó si se trataba de una broma. Al verificar la autenticidad del hecho, ambos se dirigieron al minoritas de lotería más cercano donde se comprobó que Kristopher era acreedor a un millón de dólares.

Según el portal, el joven planea gastar parte del dinero en un viaje familiar y guardar el resto. La suerte muchas veces es caprichosa en las lecciones de vida.

