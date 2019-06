Accidente en entrenamiento militar en EE.UU: 1 muerto y 22 heridos.

De acuerdo con el New York Times la mañana de este jueves, un cuerpo de cadetes se volcó en un vehículo oficial táctico de 5 toneladas cerca del campamento Natural bridge en West point New York, en los Estados Unidos.

At least one West Point cadet has been killed and several others injured after an accident near a training site. https://t.co/ocvXNmt8PC pic.twitter.com/HYHgxCKt89

Cuando se dirigían a a una practica de campo, 23 soldados se volcaron en el vehículo momentos antes de llegar al punto de encuentro, entre los heridos se encuentran dos instructores de los cadetes.

El presidente Donald Trump se ha pronunciado sobre el hecho en un tiwtter:

“Lamento escuchar sobre el terrible accidente que involucra a nuestro grandes cadetes de west point. Lamentamos la pérdida de vidas y rezamos por los heridos ¡dios los bendiga a todos!”

So sorry to hear about the terrible accident involving our GREAT West Point Cadets. We mourn the loss of life and pray for the injured. God Bless them ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2019