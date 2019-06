Sufrió de machismo

Cecilia Galliano revela que durante la separación que enfrentó con Sebastián Rulli, fue víctima de machismo, debido a que sintió que por ser mujer vivió varios abusos. La argentina habló en exclusiva para GRUPO CANTÓN sobre esta situación.

“Cuando me separé con Sebastián y enfrentamos el tema de la demanda por la camioneta, me di cuenta que viví el tema del machismo, porque casualmente el apoyo sobre esa situación hacía mí era menor por ser mujer, porque creen que por ser mujer somos débiles y tenemos que dejarnos… A mí me quisieron humillar, tratar mal, hacerme débil y no pudieron, pero bueno, creen muchos que el hombre es el que siempre tiene la razón pero es que fueron mujeres las que por ser mujer, me trataron mal”, comentó.

La conductora señala que salir de la separación de su exmarido fue de los tragos más amargos que vivió: “Mira yo la pasé mal, pero al final de todo aprendes y yo me levante como el ave fénix, por esos que me discriminaron por separarme de mi expareja entendí que tenía que salir adelante, gracias a Dios siempre he sido una mujer muy luchona y que no he dependido de nadie, por eso estoy en contra de los hombres que no quieren que sus exmujeres trabajen y mucho menos sus esposas, siempre no quieren ver como débiles por ser mujeres, pero claro que no lo somos… Sin embargo, llegué a un acuerdo con el padre de mi hijo, por el bien del pequeño, para que todos estuviéramos en sintonía”, finalizó.