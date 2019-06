Se enfrentó al rechazo

Like

Maluma estrena documental Lo que era, lo que soy y lo que seré, en este film de más 90 minutos de duración se muestra la vida Juan Luis Londoño, más allá de la estrella del urbano que es a nivel mundial.

“Creo que es una oportunidad muy bonita para que la gente se inspire y haga sus sueños realidad, con disciplina las cosas pueden suceder y que realmente lo más bonito que les puede pasar es que no tomen un ‘no’ como respuesta. Muchas veces hay personas que no creen en ti y te quieren meter eso en la cabeza, pero mi caso fue todo lo contrario, entre más puertas me cerraban, más quería abrir otras y es de las cosas más difíciles que viví”, platicó.

En este proyecto no se contó su vida amorosa: “Los temas del amor son míos, no los conté y eso lo entendió el productor que desde que lo plantearon, quedamos en que sería un documental de lo que soy como artista”.