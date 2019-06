Republicanos en contra de Trump

Estados Unidos. Tras la polémica que existe entre México y Estados Unidos, respecto al tema de los aranceles, los senadores republicanos manifestaron estar en contra de la nueva iniciativa que propone el presidente estadounidense Donald Trump.

Esta decisión fue tomada el día de ayer en una junta con funcionarios del ejecutivo, dejando muy en claro su rechazo total a la posición de Trump. Mitch McConnell, quien es el líder de la mayoría republicana, en el Senado de Estados Unidos, declaró no apoyar los aranceles y estar a la espera de que puedan ser evitados.

Ante esta situación, Donald Trump, a través de su cuenta de twitter, mencionó que sería una tontería si intentan oponerse a sus planes, lo que pudiera representar una dificultad dentro del partido gobernante.

“House Republicans support the President on Tariffs with Mexico all the way, & that makes any measure the President takes on the Border totally Veto proof. Why wouldn’t you as Republicans support him when that will allow our President to make a better deal.” Thank you @GOPLeader

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019