Miley Cyrus sufre agresión en Barcelona

Ciudad de México. La cantante Miley Cyrus fue agredida recientemente en Barcelona, tras salir del hotel en el que se hospedaba, junto con su esposo Liam Hemsworth, cuando un hombre la sujeto por el cuello y sin su consentimiento la beso, sin ella poder hacer nada al respecto.

Cyrus se encontraba de viaje en España debido a su participación en el Primavera Sound, sin embargo no esperaba el ataque que sufriría, yéndose del país con un sabor agridulce por dicho encuentro desagradable. A pesar de contar con elementos de seguridad, no pudieron hacer nada al respecto.

Ante el ataque, la cantante no hizo ninguna aclaración al respecto hasta el día de ayer, compartiendo en sus redes sociales un video de un programa estadounidense hablando respecto a la agresión que sufrió, acompañado de un explosivo texto.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.

She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.

She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1

— Ashley O (@MileyCyrus) June 4, 2019