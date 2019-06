La tachó de ser una drogadicta

Kenny, vocalista de la banda Kenny y Los Eléctricos, quien le diera su primera oportunidad a Alejandra en la música, revela que por muchos años doña Silvia Pinal la tachó de ser la causante de que La reina de corazones, estuviera involucrada en las drogas.

“Silvia Pinal siempre pensó que yo le vendía las drogas, eso me lo dijo Alejandra, por eso no le gustaba que ella fuera mi corista, porque además ella quería que Ale fuera actriz, pero lo que ella tiene de actriz, lo tengo yo de zapatera. En su momento si me enojó, porque llevo 40 años en esta carrera y jamás me he drogado, porque eso lo hace la gente débil”, platicó.

Asegura que esta situación influyó a que muchas veces, Pinal fuera muy hermética con ella: “Era muy seria y diplomática, nunca tuvimos cercanía, pero bueno, es parte de esto… Ella pensaba que yo era drogadicta”, dijo.

Revela que Alejandra y ella llegaron a distanciarse por un hombre: “Cuando ella me dijo que mi exmarido quería ‘funky’ con ella, fue muy leal conmigo, pero por precaución decidí sacarla del grupo, eso nunca me lo perdonó. Por eso quizás no tenemos amistad, no hay cercanía, digo, pareciera que se le olvidó que fui su pionera”, concluyó.