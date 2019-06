Haydee Milanés y los Orishas

Los cubanos están arrasando con su música. El mismo día, Haydee Milanés llenó el Lunario del Auditorio, y los Orishas, abarrotaron el Pabellón Cuervo. El jueves pasado la Ciudad de México se llenó del sabor de mi isla con la presentación de estos dos grandes.

Mi Haydee estuvo en casa en prueba de vestuario, comimos juntas y no podía dejarla ir sin que se sentara al piano. Aproveché para pedirle Libélula y claro, también la canción que su papá le escribió a su madre. ¡Qué privilegio!

Por cierto, Amor, viene incluido en Amor Deluxe, el nuevo disco de Pablo y Haydee. El material de mi amiga bella ya está en todas las plataformas, y también el disco que hizo a dueto con grandes de la música como Lila Downs, Omara Portuondo, Francisco Céspedes, y artistas de primera. ¡Descárgalo ya!

De hecho, me enteré que varios músicos se quedaron fuera de la edición pues no estuvo tan fácil encontrarse con todos. Pendiente se le quedó Orishas. El multipremiado grupo es el representante por excelencia del hip-hop cubano en el mundo. A mi encanta su música y también lo que hace Haydee, ojalá y pronto hagan alguna colaboración. De hecho fue Yotuel, uno de sus integrantes, quien me contó que tenían ese pendiente musical.

Tuve la suerte de tenerlos en Tu casa TV y el click fue inmediato. La buena onda y el talento del Ruso, Roldán y Yotuel, saca chispas. Cuatro mil personas fueron a gozar con los Orishas. Alex Syntek estuvo de invitado en el concierto y por supuesto no podía falta Beatriz Luengo. Bea, una excelente cantante española y como compositora le ha dado muchos éxitos a Ricky Martín y a CD9, solo por mencionar a algunos, es la esposa de Yotuel. Comparten una historia de amor de película. ¡La están rompiendo, como dicen los chavos! El público se volvió loco cuando los vio juntos en el escenario.

México amoroso, desde Pérez Prado, La Sonora Matancera y Celia Cruz, y tantos artistas que con su música han sabido enamorar a México lindo y querido. Esta nueva generación de cubanos vuelve a enamorar al país Azteca. Los Orishas están de vuelta y como parte de su gira, tuvieron dos presentaciones con mucho éxito en la Ciudad de México.

Haydee se regresó muy contenta a La Habana, pero vuelve pronto. Hizo una gran promoción en muchísimos medios y estoy segura que abrirá cada vez más puertas.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Este par de artistas me hicieron sentir muy orgullosa de mis raíces y me movieron el corazón y también los pies con sus canciones. Orishas, Haydee, vaya desde aquí una felicitación por traernos su música con tanto corazón a México. Nos leemos próximo viernes en El manual de la buena esposa.