Exempleado los demanda

Like

Un excamarógrafo de Suelta la sopa México, de nombre Ulises, sufrió un accidente en moto mientras cumplía con sus obligaciones, tuvo que ser operado y estuvo varios días en el hospital y la empresa no se hizo responsable de tales gastos, por el contrario, despidió a este hombre y desde hace tres años está buscando justicia en este caso.

“Muy pronto se llevarán una gran sorpresa, me estoy asesorando bien y pues el trabajador siempre tiene las de ganar. Por ahora no puedo decir mucho”, dijo.

Cuando ocurrió el accidente, la empresa no quiso hacerse responsable de los daños ocurridos, la encargada de nombre Lizz López, no se tocó el corazón.

“Cuando me recuperé del accidente me presenté a la oficina y ésta persona me trató muy indiferente”, declaró.

Sus abogados ya están trabajando en el asunto y pronto tendremos noticias sobre este caso.

“Mis abogados están buscando la manera de que yo reciba lo que me corresponde, porque si me costó muy caro el hospital y yo cubrí con los gastos”, finalizó.