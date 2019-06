El “problema” de seguridad de Donald Trump causado por el gato Larry

El gato Larry es el jefe de cazadores de ratas de la primer ministro británica Theresa May, pero este martes causó un pequeño “incidente” durante la reunión de la mandataria con Donald Trump: El gato se agazapó bajo la limusina del presidente de los Estados Unidos, conocida como “la bestia”.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) June 4, 2019

En una foto publicada desde el Twitter del corresponsal de la NBC, Bill Neely se observa la pequeña travesura del felino quien, buscando refugio de la lluvia debajo del vehículo, movilizó al servicio secreto para sacarlo de ahí; “Enorme problema de seguridad cuando el gato Larry de Downing Street se refugió bajo la limusina de Donald Trump, ‘La Bestia’, y se negó a moverse” escribió como descripción de la fotografía.

No se sabe cuanto tiempo demoró la comitiva de Trump en sacar al gato Larry, sin embargo, este no ha sido la única peripecia en el que ha participado el felino, ya que momentos antes se “coló” en la fotografía de la primer ministro Theresa May y Donald Trump, esto mientras Larry tomaba el sol desde una ventana.

If you think I’m getting off this windowsill you’ve got another thing coming… #TrumpUKVisit

(Photo: @davidbrunnstrom) pic.twitter.com/x6qwBzczMP — Larry the Cat (@Number10cat) June 4, 2019

