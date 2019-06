Una madre protectora

Madre de unos adolescentes, Victoria Ruffo toma las precauciones necesarias para que sus hijos no corran peligro en las redes sociales; una de esas medidas es revisar los celulares de sus retoños. Así lo confesó sin empacho alguno.

“Claro, por supuesto, ellos nacieron con todo eso y a veces sí, digo a consciencia de ellos, nunca a espaldas de nada, a escondidas no, pero necesito ver que está pasando y ellos lo saben. Hay que estar con los ojos abiertos y los padres muy al pendiente de nuestros hijos”, declaró.

La actriz aseguró que entre ella y sus hijos existe plena confianza: “Nosotros tenemos la confianza con nuestros hijos y ellos con nosotros, aunque yo voy a ser celosa siempre, no es cierto (risas), yo no soy celosa. Ustedes me han puesto una etiqueta fea y no es verdad”, comentó.

Los años pasan y ahora que su amiga Maribel Guardia cumplió 60 años de vida con un físico envidiable, ella no se queda atrás: “No por Dios santo que no, yo creo que cada año te haces más vieja. Les agradezco los comentarios, pero la realidad es otra. Si me siento más vieja y los años pasan”, finalizó.