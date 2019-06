Ruleteros muestran músculo

Taxistas de la Ciudad de México miden fuerzas con el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, ayer miles se manifestaron para exigir se ponga fin a la competencia desleal que representan Uber, Didi y Cabify.

Los ruleteros mostraron poder de convocatoria, fueron apoyados por diversas rutas de transportistas del Estado de México. Una de sus inconformidades es que para brindar el servicio requieren de una concesión y la competencia simples aplicaciones.

Sheinbaum salió al quite del titular de Movilidad, Andrés Lajaus, y dejó en claro que no va a caer en provocaciones. Las puertas al diálogo están abiertas para escuchar sus demandas, pero no se caerá en provocaciones, y primero están los usuarios, advirtió.

Las comas…

1.-Nora Arias, dirigente del PRD capitalino está abocada a fortalecer su partido, puso en marcha el proceso de afiliación, el cual se hará a profundidad en las 16 alcaldías.

Tiene experiencia y aliados, seguramente aprovechará la molestia de algunos sectores contra Morena, como los más de 525 mil adultos mayores que no han recibido el dinero de su pensión alimentaria.