Explota contra Chente

Ana Claudia Talancón, quien preside la fundación de niños que luchan contra el cáncer “Aquí nadie se rinde”, le respondió a don Vicente Fernández, luego deque éste se negó a un trasplante de hígado por un supuesto cáncer que vivió.

“Lo más importante es que te da una oportunidad de vida y pues si no quieres el riñón o hígado, pues murete, porque es difícil encontrar donantes de hígado compatibles y si no quieres aceptar órganos por prejuicios tontos que tienes, pues allá tu, al que le va costar trabajo será a ti… Porque el que te lo está dando ya no lo necesita en lo más mínimo, porque ya falleció”, platicó la actriz.

Talancón, quien ha brillado en el cine mexicano, recalca que este tipo comentarios no suman a la sociedad, pues considera que lo importante es usar los órganos de esos seres humanos que buscan salvar más vidas cuando dejan este mundo: “Allá ellos lo que rechazan los órganos por la sexualidad de las personas, me parece que no quieren vivir, porque cuando tienes ganas de vivir, realmente eso ya no es importante y si alguien te está dando una oportunidad de vida contra el cáncer, no entiendo porque te das el lujo de pensar de esa manera”.