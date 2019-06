En estos tiempos de cielo nublado, los militantes -los pocos que quedan- del Sol Azteca en esta Ciudad, buscan hacer brillar el sol que resplandeció en algún momento con muchos de los personajes que ahora son de color marrón, quienes buscan desesperadamente retomar algo de lo que fue ese partido en la capital.

Nora Arias, la autoproclamada presidenta del PRD -luego de la expulsión de Raúl Flores de ese cargo-, dio el banderazo de salida a las brigadas de afiliación que recorrerán las 16 alcaldías.

A dos meses de haber tomado la dirección del PRD, la dirigente dijo que la militancia está lista para tocar puerta por puerta y visitar casa por casa, con el fin de ratificarle a la ciudadanía que el Sol brillará de nuevo para los capitalinos. ¿Será?

APLICADOS andan los taxistas de la ciudad en reclamar la salida de sus colegas de las aplicaciones de transporte, pero los que no se aplican son los del Gobierno local y el Congreso, pues mientras unos dicen que sí regularizarán el servicio -cobrando lo mismo que pagan los taxistas-, otros dicen que los Didi, Uber, Easy Taxi, etcétera, ya pagan impuestos. Mientras se resuelve, la Ciudad se colapsa.

SIEMPRE SÍ podría salir Ignacio Rodríguez Reyna de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso, quien en días pasados presentó su renuncia y no se la aceptaron, por lo que Lenia Batres, hermana del Jefe de la tribu (Martí Batres), ya prepara su otra carta para no soltar ese espacio, el cual peleó con uñas y dientes para mantenerlo, como lo hizo con el Canal de TV del Congreso.

El que de plano sí se va es el Güero Garza, de la Oficialía Mayor, pues parece que no llenó los zapatos. Dicen que hasta el jabón y el papel no le alcanzaron para dar el servicio en los baños de las oficinas del Congreso capitalino, además de que los sueldos de los trabajadores de limpieza también se han visto afectados con recortes, o de plano no les pagan completo.