Chicharito responde a las críticas de Zague

Más allá de que pueden existir mil excusas,el jugador tiene la última palabra.Y él es quien decide si quiere estar o no en la selección. Es cuestión de sentir orgullo deportivo de representar a tu país,sea cual sea la exigencia:competencia oficial o hasta un mero partido amistoso

¿Y que sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la copa oro? https://t.co/wRhpaarIs5

— Chicharito Hernandez (@CH14_) June 4, 2019