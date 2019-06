Aplican la eutanasia a menor que fue abusada sexualmente

View this post on Instagram

Jaja mensen, goed nieuws: de uitgever wil met mij in zee! Ze zei dat ze heel enthousiast zijn en ze mijn schrijfstijl indrukwekkend vonden. Binnenkort een (telefoon)gesprek om verder te overleggen en bulletpoints te maken waar we nog mee bezig gaan. Ik hoop dat hij in oktober te koop gaat zijn… 💖