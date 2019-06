¡Se larga de Todo un Show!

En cuanto Laura G dé a luz, TV Azteca la pondrá en Venga la Alegría. Sí, tras aliviarse (como decía mi abuela), ella va a incorporarse al matutino de Azteca Uno. Y su lugar en Todo un show va a ser ocupado por Karla Medina.

SE CASA EN OCTUBRE

Dulce María y su novio Francisco Álvarez se darán el sí quiero dentro de cuatro meses. Sí, la pareja va a celebrar su boda en octubre. Lo sé porque hace unos días se pactó (con contrato de por medio) la exclusiva. Será una revista popof la que cubra el esperado evento.

¡YA SE SUPO!

En su columna Corte y Queda, publicada en Diario BASTA el jueves pasado, Flor Rubio destapó que Héctor Suárez y Laureano Brizuela son participantes de ¿Quién es la máscara? (programa que ya se graba en Televisa y que va a estrenarse próximamente por Las Estrellas). Agrego yo otro nombre: Charlie Massó. Sí, el integrante del desaparecido grupo Menudo es uno de los ocho partícipes de ¿Quién es la máscara? –que repito se emitirá por Canal 2–. Y también me enteré que a Marisela ‘La dama de hierro‘, Televisa la está convenciendo para que participe.

RENUNCIÓ

Me entero que Azela Robinson abdicó a la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres. La puesta se estrena el viernes en Guadalajara, pero ella tomó la decisión (irrevocable) de renunciar. ¿El motivo? Los productores incumplieron su palabra respecto de respetar sus llamados en Cuna de Lobos (la nueva versión que se está grabando en Televisa). Desde que la invitaron a formar parte del reparto de La homofobia no es cosa de hombres, Azela avisó a sus contratantes que su compromiso en Cuna de Lobos no podía verse afectado.

HERROREZ

En su programa de radio, Flor María Natividad Rubio Loya dijo que Mauricio Herrera había participado en el piloto (programa muestra) que el productor Alexis Núñez grabó el sábado antepasado en las instalaciones de Imagen Televisión. ¡¡Mentira!! Don Mauricio Herrera no tuvo participación alguna en tal grabación. Hay que contrastar la información, Florecita.

