Renuncian Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales y de la AIC

Felipe de Jesús Muñoz y Omar García Harfuch, titulares de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), respectivamente, presentaron su renuncia a las dependencias.

Según fuentes oficiales de la FCR, se informó que ambos funcionarios presentaron su carta renuncia el pasado 31 de mayo, con carácter de irrevocable.

Felipe de Jesús tenía en sus manos los casos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como del ex mandatario estatal de Quintana Roo, Roberto Borge; de la misma forma,el caso del general Eduardo León Trawuitz, ex subdirector de Salvaguardia de Pemex señalado de presuntos delitos que se cometieron durante su gestión en el combate al robo de hidrocarburos o “huachicoleo”.

Omar García Harfuch fue designado en noviembre de 2016 como titular en jefe de la AIC en sustitución de Tomás Zerón de Lucio durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Al frente de la AIC, García Harfuch encabezó distintas operaciones, una de ellas para dar con los responsables del secuestro y asesinato de dos elementos de la Agencia en Nayarit en febrero de 2018, la captura de Javier Duarte en Guatemala y la detención de los presuntos líderes de “La unión Tepito” y “ Fuerza Anti-unión”, también fue acusado de tener vínculos con Sidronio Casarrubias, identificado por la PGR como líder de GU, cuando el funcionario fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero, de diciembre de 2012 a octubre de 2014, por los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapan.

El ahora exsubprocurador y el exjefe de la AIC realizarán este lunes la entrega de sus respectivas oficinas, confirmó FGR.

