Mitzy: El vestido de novia de Verónica Castro, cuando se iba a casar con Enrique Niembro, embarazada, nunca se usó

Mitzy, ¿has hecho algún vestido de novia que no se haya usado?

“Le hice el vestido de novia a Verónica Castro cuando se iba a casar con Enrique Niembro y casi en el altar, en la semana que se iban a casar, él la dejó alborotada con el vestido precioso de embarazadita, de Michelle y él dijo simplemente que no se casaban, y cuando se lo dijo estaba conmigo. Fue terrible porque estaba muy enamorada y ya no hubo boda, faltaban 3 días y se tuvo que cancelar toda la invitación y la iglesia, pero ella era la consentida de Televisa y el señor Azcárraga Milmo dijo que borraran la noticia, como si nada hubiera pasado, ella fue la actriz mejor pagada de la historia de Televisa, después de ella Thalía, ellas dos dejaron sin lana para las demás”.

¿Verónica Castro es una de tus mejores amigas?

“Está enojada conmigo y no he podido hacer las paces con ella, me mandó vestidos que dice que yo hice y que quería que yo vendiera pero yo no hice esos vestidos, me mandó vestidos que le dieron en la telenovela que no se pueden vender y por eso no los saqué a la venta y se los quiero dar personalmente pero ella no me quiere ver porque piensa que me robé los vestidos y yo jamás haría eso, menos con Verónica que me apoyó cuando la necesité, me llevó a Televisa y trabajamos juntos muchos años, quiero entregarle las maletas con los vestidos, mostrárselos para que vea que eso no se puede vender pero ya no me quiere recibir, los que yo le hice, esos sí los hubiera vendido yo muy rápido ya que los bordé a mano pero los que me mandó no son míos y por eso nunca los saqué a la venta, los chequé, y vi que esos no se iban a vender pero ella cree que me los robé, dijo que me había mandado doce maletas y solo me dieron 6 maletas y yo las tengo, no soy ladrón y menos de mi amiga que quiero tanto”.

Le hice su vestido de novia a Angelica Rivera con El Güero y su vestuario, porque iba a ser cantante y se nos convirtió en Primera dama.

¿A quién le hiciste vestidos de novia y cuál fue el más caro?

“Le hice su vestido de novia a Angélica Rivera cuando se casó con El Güero en Acapulco y le hice vestidos cuando hizo la novela de La Gaviota, porque las Vallejo la iban a lanzar de cantante de ranchero y en eso se nos convirtió en Primera dama y ya después ya ni te conozco y ya no me mandó pedir nada y está bien, porque yo soy irreverente e irrespetuoso, no soy de protocolos, les digo encuérate y ponte el vestido y les he hecho vestidos de novia a Maribel Guardia, a Victoria Ruffo, a Lupita D’Alessio cuando se casó con el futbolista Canessa , a Itatí Cantoral y por supuesto el vestido más caro que he hecho fue el de Thalía, porque Tommy pagó para que lo bordaran en casa Armani”, reveló.