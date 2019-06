México en la campaña de Trump

El conflicto de Donald Trump con México data desde antes de que llegara a la Presidencia de los Estados Unidos. Ha sido reiterativo en agredir al gobierno mexicano, a los mexicanos y, de pasada, a todos los migrantes que pasan por nuestro territorio, para entrar a su país.

Como entonces, el asunto es parte de la estrategia electoral de Trump. La semana anterior, la nueva amenaza de Trump fue imponer un gravamen de 5% a los productos mexicanos que ingresen a su territorio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado entrever que la postura de Trump es electorera. Ayer, en su conferencia, no se metió en ese tema, y reiteró su postura serena.

“No vamos a engancharnos en una confrontación, pensamos que se puede llegar a un acuerdo y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México, y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump”, dijo.

López Obrador añadió que también el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. “Nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante le dialogo, buscando la solución pacifica a las controversias y siempre insistimos en que hay que impulsar la economía para el desarrollo y defender los derechos humanos esa es la postura”.

Contexto electoral en EU

Al menos en un par de ocasiones, recientemente, López Obrador ha aludido que la postura de Trump es por su reelección, cuya intención será anunciada formalmente el 18 de junio en Florida.

Apenas el sábado anterior, en Veracruz, durante una conferencia mañanera especial, dijo: “No se puede utilizar a un país con propósitos electorales y con todo respeto decirles que eso no funciona porque eso no va a dar buenos resultados… Al que agarre esa bandera le va a ir mal, el que se meta de manera injusta con México no va a tener éxito, lo puedo garantizar”, sostuvo López Obrador.

Antes, el pasado 5 de febrero, el primer mandatario habló sobre el mismo tema, “como politólogo”.

Dijo: “En el caso nuestro, si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se de en el marco de la política interna con fines electorales en Estados Unidos o en cualquier otro país”. Ese día, Trump había tuiteado que ya iba a construir el muro fronterizo.

Ayer, López Obrador declinó hacer comentarios sobre lo que había dicho un par de horas antes su Canciller, Marcelo Ebrard, y se comprometió a que este martes dará una opinión al respecto. También informará de los avances del grupo de funcionarios mexicanos que cabildean en Washington, para frenar la imposición del gravamen del 5% advertido por Trump.