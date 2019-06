Los hermanos Russo preparan serie “Magica”

Netflix quiere una serie nueva con los directores de “End Game”

Los Hermano Russo se encuentran sin preocupaciones después de la taquillera “Avengers: End Game”, lo único que les queda es continuar con nuevos proyectos, diferentes a lo que nos tenían acostumbrados con todo el universo de Marvel. En twitter, desde la cuenta de @NXOnNetflix se destapó la noticia de que los directores de “Captain America: The Winter Soldier” se encuentran trabajando con Netflix, desarrollando una primer serie basada en el juego de cartas “Magic: The Gathering de Wizards of the Coasts.”

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq — NX (@NXOnNetflix) June 3, 2019

Desde la producción ejecutiva del proyecto, estos directores comandarán esta serie de la cual se confesaron grandes fans y jugadores: “ Somos grandes fanáticos y jugadores de Magic: The Ghatering, por lo que poder ayudar a a que estas historias cobren vida a través de la animación es apasionante para nosotros” comentaron en entrevista para Entretaiment Weekly.

La producción cuenta con mucha calidad y talento, el talento que le diera vida a Miles Morales en el apartado creativo de “Spiderman: into the spiderverse”, “Batman: The animated series” “Starwars: The clone wars”, etc; además, Henry Gilroy (Star Wars Rebels, Star Wars: The Clone Wars) y Jose Molina (The Tick, Agent Carter) se encargarán del guion, una apuesta más que ganadora.

Aún no hay fecha de estreno para la serie, los únicos datos que se saben de la premisa es que estarán basados en la historia de los Planeswalkers, héroes y villanos dentro del universo de Magic, así que solo queda esperar a que esta seré nos sorprenda en algún momento.

