Legisladores tibios ante Trump

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se pronunció ante las recientes manifestaciones y acciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las que conllevan a poner aranceles comerciales a México, si no detiene el flujo migratorio; en lo personal, los pronunciamientos sirven para dos cosas, para hacer como que hacen y, para nada, medidas por parte de nuestro país son las que se deberían de imponer, trabajar al tú por tú, acciones entre EU, México y los países suramericanos se deberían de construir, el problema es de varios países, no solo de México… Para que funcionarios de alto nivel se sometieran a la política de austeridad que emprende el Presiente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara baja tuvo que indemnizar a 23 funcionarios y desembolsar más de 9 millones de pesos, y con ello, evitar despidos, juicios laborales y que no ganarán más que el Presidente, les fue re bien, todos felices y contentos.