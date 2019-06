La crisis presupuestal

SI AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR LE VA MAL, LE VA PEOR AL PAÍS

De verdad no se trata de ponerle piedras en el camino al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si a él la va mal, le va peor al país. Es el único país que tengo, como millones de mis compatriotas. Aquí tengo mi familia, mis amigos, la tierra que amo. Quiero que a AMLO le vaya de maravilla y no me interesa como lo haga, sino que lo haga bien.

Al observar la crisis del sector salud, me inquieta que el dinero que captó el gobierno federal no se destine para la compra de medicinas, insumos para curación, mantenimiento de quirófanos y el pago de un salario digno a médicos y enfermeras. Es casi catastrófico.

No se trata de magnificar esas crisis. Se trata que se corrijan. Niños que mueren en Tijuana por falta de medicinas; un hospital en Guadalajara donde tienen que atacar una bacteria maligna que ataque a niños y ancianos, con cloro.

Es triste, por no decirlo de otra manera, que esto ocurra y que esta crisis se siga agudizando. No es un asunto político.

Es un asunto de vida o muerte. No es un asunto de corrupción. No es un caso de apoyo a los laboratorios o distribuidores de medicinas. Corregir es de humanos.