Andy Ruiz será nominado para el Premio Nacional del Deporte

México.- El presidente de la Federación Nacional de Boxeo, Ricardo Contreras indicó que van a postular al mexicano Andy Ruiz al Premio Nacional de Deportes, tras haberse consagrado como el primer mexicano campeón mundial de peso pesado.

“Propondremos a Andy Ruiz, no hay ningún solo deportista profesional mexicano que haya logrado tener un impacto tan grande en el pueblo mexicano. Puedo decir que no hay aspirante más firme a ganar el Premio Nacional de Deportes. Merece este reconocimiento porque no se ha cansado de representar a México y ha hecho historia”, indicó el presidente de la Federación Nacional de Boxeo en una entrevista para ESPN.

Agregó que esta decisión se tomó el sábado pasado cuando “consumó quizá la más grande historia del boxeo profesional, este muchacho merece este reconocimiento porque no se ha cansado de representar a México y ha hecho historia para nuestro país”.

Andy Ruiz se convirtió en el primer mexicano en consagrarse campeón mundial de peso completo tras vencer al británico Anthony Joshua.

El ganador de este premio el año pasado fue Saúl ‘Canelo’ Álvarez por su victoria frente a Gennady Golovkin, quien también fue propuesto por la federación.