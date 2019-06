Paola Rojas abandona noticiero para someterse a cirugía de emergencia

Like

Paola Rojas volvió a estar en boca de todos, resulta que la comunicadora compartió una serie de videos en Instagram donde confiesa que estuvo ausente de su programa unos días para someterse a una complicada cirugía.

La periodista explicó la razón y dejó claro que no fue algo tan sencillo como una gripe. Paola narró que como cada año se realizó un examen de papanicolau para prevenir el cáncer cervicouterino y fue entonces que los doctores le encontraron unas ‘células malas’ que ponían en riesgo su salud, por lo que tuvieron que operarla de emergencia.

“Yo me hice mis estudios y detectaron una lesión, unas celulitas enfermas ¿no?, que son solamente eso, células enfermas que estaban a una profundidad tal que ameritó una cirugía”, indicó.

La periodista aseguró que está llevando los cuidados que su médico le recomendó y agradece el hecho de que ella misma siempre esté pendiente de su salud.

“Si yo no me hubiera hecho ese estudio, esas células enfermas se habrían multiplicado y eso se habría convertido en ya saben en qué, una enfermedad que no quiero ni nombrar”.

Las compañeras de trabajo de Paola le agradecieron por compartir su experiencia y lanzaron un llamado a todas las mujeres a realizarse los exámenes correspondientes a tiempo, para gozar de una vida salud.