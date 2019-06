Mujer intentó vender órganos de su bebé por Facebook

Una mujer a través de un cuenta de Facebook identificada como Yesica Carrillo puso a la venta quien supuestamente es su hijo recién nacido para “venta de órganos o para lo que sea” decía en un grupo de compra venta.

El hecho causó repudio entre cientos de cibernautas por lo que la publicación fue borrada.

La publicación decía textualmente “vendo a mi bb para órganos o lo q quieran no lu puedo mantener lo vendo xq no lo puede avortar no menos de 60 mil.”

El hecho fue denunciado principalmente ante los diferentes medios de Comunicación y minutos màs tarde el anuncio fue borrado.