Exige ver a sus hijos

Javier Díaz, exmarido de Inés Gómez Mont, platicó en exclusiva par GRUPO CANTÓN, para exponer el caso que vive sobre no poder ver a sus hijos desde hace 4 años. El empresario asegura que como padre ha cumplido con los acuerdos de la manutención, sin embargo, no ha sido respetado a la hora de querer convivir con sus pequeños.

“Yo he cumplido con los acuerdos, la manutención, el seguro medico, ella puso precios y bueno, hasta el día de hoy ya he cumplido… Lo que no me queda claro, es que si cumplo en esa fase como padre, ¿por qué no me dan tiempo con mis hijos? Lo que quiero es estar bien con Inés para que esté bien con los niños, pero no ha sucedido… Ya le he pedido que me dé tiempo con ellos y no entiendo su actitud, por eso he decido hacer todo lo que esté en mis manos para reactivar el caso y estoy libre para campañas que ayuden a que esté con mis hijos”, reveló.

Díaz recalca que la insistencia de buscar por la vía civil la convivencia con sus hijos, lo ha cansado, sin embargo, ha tomado terapia para que su estado emocional no se vea afectado:

“Extraño mucho a mis hijos, pero como yo, hay muchos padres que sufren la misma historia, si la señora está enojada por algo conmigo, le pido que lo aclaremos y que no afecte a la familia. Ya he cambiado dos veces de abogados por lo mismo y como no he visto avances, hasta he buscado ayuda en otras organizaciones que atienden a padres como yo… Soy un hombre sano”.