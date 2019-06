Desestima Trump delegación mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald Trump desestimó a través de la red social del pajarito azul a la delegación mexicana que se reunirá con Mike Pompeo, secretario de estado de EU, el próximo miércoles 5 de junio.

“México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado ‘hablando’ durante 25 años”, escribió Trump este domingo en su cuenta de Twitter. “Queremos acción, no hablar”.

Deberían resolver la Crisis de la Frontera en un día si tanto lo desean. De otra manera, nuestros empleos y empresas van a regresar a Estados Unidos”, agregó el mandatario.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019