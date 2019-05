Urge nueva Corte

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

Recientemente un importante rotativo nacional publicó una impactante fotografía en su página principal: un “famoso abogado”, en la boda de su hija reunió a por lo menos tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; uno de ellos, por cierto, expresidente de dicho organismo.

Los “abogados famosos” no lo son por su talento, ni mucho menos por dejar huella positiva, más bien son ubicados por ser influyentes y repartir dinero a diestra y siniestra, ya que llevan asuntos de personajes sinvergüenzas, quienes en contubernio con jueces inmorales, obtienen su libertad y absoluta impunidad.

Uno de esos “famosos abogados”, que no ha escrito ni su testamento, pero es buenos para la grilla y corrupción, se dio el lujo de tener en su mesa sin mayor prudencia durante la boda de su hija a tres ministros, y la pregunta que nos hacemos todos es: si ellos tuvieran que definir un asunto de este sujeto, ¿votarían en su contra? JAMÁS, porque hay confabulación, complicidad, descaro y eso no terminará nunca en tanto estos siniestros y perversos “hombres de la toga”, sigan usurpando un lugar que no les corresponde.

No se puede hablar de una “Cuarta Trasformación”, ni siquiera por accidente si contamos con los mismos jueces que en el pasado solo sirvieron para inmoralidades desvergonzadas y perversas corrupciones. Urge por tanto una nueva Corte de Justicia de la Nación; se reclama una revisión estricta de los jueces para que solo queden los que realmente demuestren honestidad, capacidad y vocación.

Sin duda y en esto debemos ser precisos, hay jueces honestos, también ministros de la Corte y magistrados confiables, pero en su buena mayoría no lo son, no esperemos cambio alguno en su conducta; solo los impulsa el latrocinio, el descarado enriquecimiento y la infamia. La mayor parte de ministros de la SCJN carecen de estudios de alto nivel, no tienen autoridad docente ni mucho menos académica.