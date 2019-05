Reducirán en Neza emisiones contaminantes sustituyendo combustible de vehículos oficiales por gas natural

Por Pablo Cruz Alfaro

NEZAHUALCÓYOTL, MEX.- Con el propósito de hacer frente a la crítica situación ambiental que vive el Valle de México, el edil de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, anunció una serie de medidas permanentes que se aplicarán en la localidad, entre ellas la sustitución de 32 mil luminarias, la creación de bosques urbanos, la plantación de más de 40 mil árboles, la renovación gradual del parque de camiones recolectores de basura y la sustitución de gasolina a gas natural en todos los vehículos oficiales, a fin de reducir con ello las emisiones contaminantes al medio ambiente.

El alcalde, precisó que de manera responsable la sustitución de combustible de los 607 vehículos oficiales como patrullas, de servicio médico y administrativos, a gas natural, se logrará la reducción inmediata del 95% de las emisiones de smog, el 99% de las partículas cancerígenas, el 85 % de monóxido de carbono y el 30 % de gases efecto invernadero que estas generan durante su vida operativa.

En materia de desechos sólidos puntualizó que el sistema de recolección y separación de basura de Nezahualcóyotl es reconocido como uno de los más eficientes a nivel nacional, el cual continuará funcionando como hasta ahora, brindando un servicio gratuito y de calidad pero fortalecido con la compra de 20 camiones recolectores de basura y la colocación de módulos de depósitos de pilas y artículos electrónicos que han concluido su vida útil a fin de dar un mejor manejo a los mismos y evitar riesgos ambientales.

En ese tenor, también solicitó el apoyo del gobierno estatal y de ser posible federal para materializar diversas mejoras en el tiradero municipal, que permita hacer más eficientes sus procesos de separación y sume a la disposición adecuada de los residuos, asegurando el cumplimiento de la norma ambiental vigente.

Por otra parte, De la Rosa García, subrayó que desde el gobierno municipal se ha buscado mejorar la movilidad en Neza, muestra de ello es la construcción de la red de ciclovías de la ciudad y la promoción del uso de la bicicleta como una alternativa sustentable de desplazamiento, sin embargo, afirmó es necesaria la coordinación y actuación del Gobierno del Estado de México para superar los rezagos existentes, entre ellos por ejemplo, que siete de cada diez unidades de transporte público no cuentan con la verificación o son altamente contaminantes.

Resaltó que, durante la contingencia ambiental emitida por la Comisión Ambiental de la Megápolis, a mediados de mayo, se tomaron medidas inmediatas como la instalación de un operativo itinerante para revisar que los automóviles cumplieran con todas las normas de circulación por lo que durante los cuatro días que se implementó, se logró revisar a casi 500 vehículos, de los cuales, 156 fueron remitidos al no contar con holograma de verificación o por no respetar el programa “hoy no circula”.

Finalmente, el alcalde Juan Hugo de la Rosa, expresó que el medio ambiente es un tema que se debe tratar en una agenda metropolitana, por lo que dijo el Gobierno Federal, Estatal y Local deben asumir retos y responsabilidades conjuntas por lo que llamó a científicos, maestros, líderes sociales, ciudadanos y partidos políticos a sumarse a la aportación de propuestas y soluciones inmediatas, que permitan disminuir los índices de contaminación y garantizar la salud de los mexicanos.