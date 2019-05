Mujeres demandan legalización del aborto en Palacio Nacional

México.- En el contexto del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se conmemora hoy, y en solidaridad con las feministas argentinas que presentan por octava vez una iniciativa para la interrupción voluntaria del embarazo ante el Congreso de ese país, organizaciones sindicales y populares, en su mayoría, así como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron para demandar la legalización del aborto hasta las 12 semanas.

Frente a Palacio Nacional, esta tarde exigieron también alto a la criminalización de las mujeres por interrumpir un embarazo. Indicaron que el aborto inseguro y clandestino sigue siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres y niñas.

“Las cifras demuestran que en México 54 por ciento del total de embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, 34 por ciento en nacimientos no planeados, y 12 por ciento en abortos espontáneos. Además que una de cada cuatro muere” por no tener acceso a la interrupción del embarazo seguro y legal, manifestaron en su pronunciamiento.

Las mujeres que en su mayoría portaron pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización del aborto, indicaron que los embarazos no planeados “tienen el rostro de miles de adolescentes y niñas, la mayoría de ellas pobres, jóvenes, indígenas, trabajadoras, hecho que visibiliza y saca a la luz la desigualdad e injusticia social y coloca el tema como un asunto de salud pública y de derechos humanos”.

Señalaron que la realidad del actual sistema de salud pública nacional “es de una profunda crisis”, lo que impide “realizar abortos seguros debido a la falta de medicamentos e insumos en las clínicas autorizadas de la Ciudad de México”. Por ello también demandaron “el aumento significativo al presupuesto del sistema de salud pública, basado en el no pago de la deuda externa, así como el recorte drástico al presupuesto de la Guardia Nacional y a los sueldos de los altos magistrados. Con el fin de construir más clínicas y hospitales públicos, con personal capacitado y así el Estado realmente garantice la vida y salud de las mujeres”.

También, celebraron el fallo que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 15 de mayo, el cual reafirma que “en cualquier estado del país las mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo cuando su salud esté en riesgo, aunque dicha causal no se encuentre en el código penal de su entidad federativa”.

Recordaron que el Centro Las Libres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en los últimos años, han documentado que han sido criminalizadas en el país 4 mil 246 personas por el delito de aborto, en su mayoría mujeres, además de personal de salud, y hay 136 mujeres presas por ello.

Entre las organizaciones feministas participantes estaban Federación Democrática Internacional de Mujeres, Feministas con Voz de Maíz, Las Voces de Lilith, Libres y Combativas y Pan y Rosas.

Con información de La Jornada.