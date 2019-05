México, tercer lugar en tráfico aéreo ilegal de migrantes: ONU

Los aeropuertos internacionales de CDMX, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Cancún, focos rojos.

México.- Felipe de La Torre, jefe de información de la Organización de las Naciones Unidas contra Drogas y el Delito (UNODC), señaló que México ocupa el tercer lugar en el tráfico aéreo ilegal de migrantes provenientes de Asía, Medio Oriente y África, sólo después de Brasil y Colombia.

Emocionado con el arranque en pocas horas de nuestra Conferencia sobre Tráfico Ilícito de #Migrantes por Aire del 28 al 30 de mayo en #CDMX. Muchas horas de trabajo, decenas de expositores, una gran audiencia y buenos aliados como @StateINL @Europol @SRE_mx @SEGOB_mx pic.twitter.com/F5BsauSozp — Felipe De La Torre (@Felipe_UNODC) May 28, 2019

México se convirtió en un punto rojo del tráfico ilícito aéreo de migrantes, actividad a cargo de la delincuencia organizada que opera un mercado negro de pasaportes y documentos falsos. Los aeropuertos internacionales que son focos de atención en el tráfico aéreo ilegal de migrantes comprenden:

Ciudad de México

Tijuana

Monterrey

Guadalajara

Cancún

Comentó que México enfrenta una situación delicada ya que hay flujos a los que no están acostumbradas las autoridades; llegan al territorio personas que no hablan español porque vienen de naciones que no tienen representación diplomática aquí y, en ocasiones, ni el resto de América Latina.

Las inauguraciones de vuelos directos desde México hacia otras lejanas partes del mundo, como la recién abierta ruta hasta Turquía, implica altos riesgos, como el que organizaciones criminales aprovechen debilidades institucionales para traficar con los migrantes.

