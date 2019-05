Rocío Sánchez Azuara le responde a Laura Bozzo, luego de que la peruana declarara que Azuara, la ha estado utilizando como estrategia para dar a conocer su nuevo talk show, que se transmite por Unicable, el cual es producido por Alexis Núñez.

“Yo no sé porque habla de mi esa señora, yo estoy en mi país trabajando y no entiendo cuál es su afán de decir que la uso, por favor, mejor que se ponga a trabajar para que se entretenga que eso es lo que le hace falta a esa señora, porque no la necesito para subir rating”, platicó.

Recalcó que a diferencia de ella, no fue a buscar empleo a la empresa de San Ángel, simplemente la buscaron por su buen trabajo.

“A esa señora le encanta difamar, soy una persona que le gusta estar en un modo privado y nunca he tenido necesidad de colgarme de gente como ella para tener audiencia, a mi me hablaron para darme trabajo y eso es lo que hago… Lo que diga ella no me interesa, le sugiero que mejor se ponga a trabajar porque le hace falta y mucho”, reveló.

Azuara señaló que de su parte no la ve como una rival, simplemente como una persona que le gusta hacer programas similares: “En la empresa estoy concentrada en el programa y punto, a esas envidias no las pienso tomar en cuenta y lo que quiero es que vean el programa que está quedando muy padre, porque estamos tocando temas diferentes y sobre todo cosas con veracidad y eso pocos programas de este estilo tienen”.