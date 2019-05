Está a favor de la marihuana

Rebecca Jones está a favor de los tratamientos medicinales de marihuana para enfermos con cáncer. La actriz, quien es una sobreviviente de este mal, asegura que estos tratamientos suman en los dolores de este mal.

“No me gusta hablar mucho de eso, pero estoy a favor de los tratamientos con esta hierba para personas con cáncer, está comprobado por estudios que ayudan y mucho… Pero insisto, soy una persona que no estaba a favor de eso y mira”, reveló.

La actriz sigue en revisiones médicas para mantenerse en alerta sobre este mal: “Sigo en mis revisiones cada mes y bueno, mi tratamiento se llama inmunoterapia y gracias a Dios mes con mes estoy asistiendo y luego será cada seis meses, pero me toca estar feliz y agradecida por el programa, que en general me está ayudando y mucho”, dijo. La guapa actriz sigue luciendo una espectacular figura, señalando que se siente cómoda con la cabellera corta que luce a raíz de las quimioterapias que vivió: “Me siento cómoda, a veces es complicado por el trabajo, pero me siento cómoda y bueno esto me dio la vida y yo lo disfruto con todo”, concluyó.