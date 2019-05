Comienza a cuidar el planeta hoy mismo

Estamos al límite de la contaminación en el planeta, ayuda a que esto se pueda evitar.

México.- En los últimos cien años, las actividades de la humanidad han causado un aumento del 0.85º centígrados en la temperatura del planeta. Esto parece poco, pero para la naturaleza ha sido demasiado.

El aumento en la temperatura ha causado sequías e inundaciones en zonas donde antes el clima era plácido, además de que aceleró el derretimiento del Ártico. Nuestro país no se encuentra alejado de este problema, ya que en el mismo tiempo, la mitad del territorio se ha degradado.

Con el lema “Es el momento de asumir el liderazgo”, la Organización de las Naciones Unidas nos recuerda el día de hoy que aún estamos a tiempo de detener el desastre ecológico y con ello rescatar nuestro único hogar: El planeta Tierra.

Todos podemos hacer algo para cuidar a la Madre Tierra.

A continuación encontrarás las pequeñas acciones que dan grandes resultados.

PEQUEÑAS ACCIONES QUE HACEN LA DIFERENCIA:

1. Ahorra agua

Mantén cerrado el grifo mientras no necesites el agua y siempre que puedas reutilízala. Si vas a regar tus plantas, hazlo muy de mañana o por las tardes para que no se evapore tan rápido.

2. Usa menos el automóvil

Usa el transporte público, bicicleta, camina o comparte tu coche con los vecinos cuando tengas que usarlo.

3. Ahorra energía eléctrica.

En casa puedes tomar las siguientes acciones: Cambiar tu calentador de gas por uno solar. Apaga las luces que no utilices y desconecta los aparatos eléctricos. Cambia los focos de bombilla por focos ahorradores. El refrigerador es el aparato que más energía consume en tu casa.

4. Disminuye tus desperdicios

De preferencia no uses artículos desechables, ni recipientes de aluminio y de plástico. Consume sólo lo que necesites y agota la vida útil de las cosas.

5. Recicla

Reducir, reutilizar y reciclar, es la clave de un mejor medio ambiente. Separa tu basura, recicla el papel y compra productos reciclados.

6. Compra sabiamente

Elige productos elaborados localmente, pues así se reduce el consumo de combustibles empleados para su transporte. También procura comprar en mercados, allí se venden frutas y verduras orgánicas.

7. Aprovecha la energía solar

El sol es inigualable como fuente de luz natural, pero también puedes usar su energía para dar electricidad a los aparatos de tu casa o gadgets como tu smartphone o Tablet.

8. Usa menos detergentes industriales

Hay productos naturales que pueden dar los mismos resultados cuando de limpiar se trata.

9. Cuida los pulmones de la Tierra

Cuida los bosques no provocando incendios, tirando basura o maltratando a los árboles. Recuerda que ellos nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para vivir.

DATO

• Cuando vayas al supermercado lleva tus propias bolsas ecológicas y tuppers para poner la carne y congelados.

• Cuidado con lo que tiras al drenaje y en las calles. No tires basura en las calles, no sólo contamina, también tapa las coladeras y provoca inundaciones, tampoco tires el aceite que no sirva por las cañerías ni baterías.