Bautizó a su bisnieto

El pasado fin de semana, la familia de Carmelita Salinas estuvo de manteles largos, y es que la primera actriz fue la madrina de bautizo de su bisnieto Mateo Baruc Guerrero Monge, hijo de su nieta Marisol Monge Plascencia, quien es hija de María Eugenia. El pequeño Baruc de siete meses, recibió la gracia de Dios en la iglesia Nuestra Señora Reyna de la Paz en la CDMX. A la fiesta asistieron infinidad de amigos y familiares de la gran actriz.

“He sido madrina de casi todas mis nietas, en primeras comunión y demás, cuando vivía Chatito antes él me acompañaba, ahora me acompaña Gustavito, porque no hay como la familia, nos encanta estar juntos. Rezo por toda mi familia para que haya armonía entre nosotros, que Dios me los bendiga a todos”, externó Carmelita.

Luego de la ceremonia, en la pachanga, los presentes se dieron vuelo con la taquiza que prepararon los anfitriones, que constó de guisados de chicharrón, mole verde, papas con rajas y el platillo favorito de doña Carmelita, mole poblano, entre otros.