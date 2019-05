“Tengo 8 perros, 2 tortugas, 5 peces, 3 hijos y son mis 3 maridos”: Betty Monroe

Betty Monroe, ¿hace cuánto que no tienes a nadie en tu cama?

“No me acuerdo pero porque no me hace falta, entre más vieja te haces más egoísta, es mi casa, es mi espacio, ¿por qué lo tengo que compartir? ¡Mis hombres son mis hijos! Y voy a aprovechar que están pequeños porque luego se te van, ahora mi vida gira alrededor de ellos y cuando a mis hijos no les cae bien un galán o una amiga mía, no vuelvo a salir con ellos, mi vida es así, tengo tres maridos y los tres me gobiernan y si a mis hijos no les cae bien un hombre aunque yo esté loca por él, no lo llevo más, se vuelve efímero y hoy no me gustaría volverme a casar, aunque con mi exmarido, Yamil, solo me casé por el civil, ¡soy pecadora! Pero me he casado tantas veces por la iglesia en las telenovelas que hoy no quiero hacerlo”.

¿Es cierto que tu casa es un zoológico, casi del mismo tamaño que el que tiene Jorge Kahwagi en su casa?

“Así es, me encantan los animales, tengo 8 perros, 2 tortugas, 5 peces y 3 hijos y voy a adoptar una bebecita que necesite cariño, no la tendré en mi cuerpo porque tengo 41 años, pero seré mamá adoptiva y mis hijos están de acuerdo. Yamil es el grande, tiene 14, Elías es el del medio, tiene 12 años y Alejandro es el más chiquito y tiene 4 años. Me salieron muy buenos, a los 3 les di pecho y los 3 están altos, salieron a mí y tengo sus nombres tatuados en las muñecas. Me encanta ser mamá aunque soy muy exigente en la escuela, en el orden de la casa, en el respeto, en cómo se hablan”.

¿Volverías con los papás de tus hijos?

“No pero son buenos papás, educados y mantienen a sus hijos y nunca peleo ni con ellos ni con nadie, lo evito”.

El papá de tus dos hijos mayores, Yamil, ¿se volvió a casar?

“Habibi no se casó. Ese es un ‘charmuto’ (prostituto), es más coqueto que nada, ojalá encuentre una buena mujer, se case y siente cabeza pero por lo pronto, que yo sepa, por su lado mis hijos no tienen medios hermanos aunque mi hijo pequeño si tiene dos hermanas”.

¿Le prestas a Alejandro a su papá para que se vaya a Guadalajara?

“Su papá viene, pero no le presto a mi hijo para que viva con él, vacaciones si, pero el hijo tiene que vivir con su mamá y me vale gorro, yo soy mamá gallina y mis hijos casi viven oliéndome las plumas aunque sé que como a los 18 años, los hijos odian a su mamá, quieren independizarse y a lo mejor a esa edad Yamil o Elías deciden irse a vivir con su papá”.

¿Vas a tener 3 nueras, serás buena suegra?

“Espero que mis hijos se enamoren de buenas personas, no me interesa si son bonitas pero que sean buenas, educadas y que no sean celosas de mí porque soy una madre a toda madre”, concluyó.