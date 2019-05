Fred Roldán, el señor teatro

Después de cincuenta años trabajando en su oficio, el actor Fred Roldán se ha ganado a pulso el reconocimiento de su público y ahora ya se le considera “El señor teatro”. Y para muestra basta un botón, pues tiene cinco obras actualmente en cartelera en su Centro Cultural Roldán Sandoval, hechas de su puño y letra. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, el histrión compartió la pasión que tiene por su trabajo.

“Nunca me he esperado a que los productores me llamaran, yo hice a Fred Roldan. Tengo más de cincuenta años de carrera, empecé muy chiquito, desde que inicié no he parado, soy un hombre que no se cansa, el tiempo pasa muy rápido en la tierra y hay tantas cosas que hacer. Todavía me falta hacer la mejor obra, escribir libros, hacer canciones y una infinidad de cosas más”.

El actor es un soñador: “Trabajo todo el tiempo, amo lo que hago, tengo a mi público que me quiere, que me sigue, en este momento tengo cinco producciones de teatro y yo feliz. Ahorita llevo 38 años haciendo Pinocho, luego 27 años haciendo Y llegaron las brujas, además estoy estrenando Arcángeles el musical, que hago los domingos… Es una obra bellísima y espiritual, también tengo El marqués de Zade, ya cumplí un año con ella, habla de sexo y ahora estoy de estreno con Alicia en el país de las maravillas, ahí me divierto mucho con mi personaje de El Sombrerero loco”, afirmó.

Fred siempre tiene tiempo para su pasión: “Estoy feliz en esta etapa de mi vida, la clave de mi éxito es amar lo que hago y trabajar todo el tiempo. Hay días que me aviento cuatro producciones, empiezo a las 11:30 a.m. y acabo hasta noche. La gente se sorprende, pero para mí esta locura es de siempre, siempre estoy viajando y a la vez alternando mis obras. Disfruto cada personaje, todo está preparado, mi gente está corriendo conmigo”, dijo.