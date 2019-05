Andrea Legarreta le gritó hasta de lo que se iba a morir

¡Como gato boca arriba se puso! Sí, Andrea Legarreta le gritó su precio a Diego Di Marco después de que este criticó a Daniel Arenas por su manera de realizar ejercicio. “Su técnica no es buena y no hace bien las lagartijas” dijo en Hoy el nalgón en su sección Fit Police. ¡Haberlo dicho fue su pase directo a que aquella le berreara! ¡ Andrea le gritó hasta de lo que iba a morirse! ¡De sus ojos y boca salían palabras feroces y lumbre! El hecho ocurrió en comerciales y dentro del comedor al que solo las conductoras titulares de Hoy, y las personas que ellas aprueban, tienen acceso. Lo peor de todo es que Magda Rodríguez (la productora del matutino) pese a que miró toda la escena no hizo nada por solicitarte compostura o cordura a la iracunda. Y es que me dicen le tiene miedo, que digo miedo, ¡pavor!

HOY ARRANCA

Producido por Alexis Núñez y conducido por Rocío Sánchez Azuara, este día se estrena La 3ra. en Discordia ( talk show que va a emitir Unicable de L a V a las 6:30 de la tarde). Le pronostico éxito al programa. Alexis Núñez es un tiburón produciendo televisión y Rocío Sánchez Azuara, en las dos temporadas de Cosas de la Vida, le dio a Televisión Azteca ratings elevadísimos (hoy considerados históricos). Por cierto, en uno de los programas aparecerá Guadalupe Reyes, periodista de espectáculos que por mucho tiempo escribió para Diario BASTA la exitosa columna Malicia en el país de las maravillas.

CORAZÓN GRUPERO, ¿AHORA POR IMAGEN TELEVISIÓN?

Me entero de que Antonio Hermida, creador y exproductor del programa Corazón Grupero, se ha acercado a Imagen Televisión para ofrecer un formato similar a la emisión que él ideó y que Televisión Azteca transmite con éxito los sábados por Azteca Uno.

________________________________________________________________________________________________________

HERROREZ

El viernes en su programa radiofónico, Flor María Natividad Rubio Loya confundió a Víctor González con Víctor García. Sí, a la titular de Fórmula Espectacular –mientras hablaba de la serie Juntos, el corazón nunca se equivoca– se le cruzaron los cables y revolvió la gimnasia con la magnesia. ¡Zape, Florecita!

________________________________________________________________________________________________________

