A salvo de terremoto

Mariana Seoane, se encontraba justo en Perú este fin de semana cuando un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, azotó la ciudad Lima, Perú, y ciudades aledañas. GRUPO CANTÓN se comunicó con ella para saber su situación y comentó que se encuentra tranquila, dentro de todo el susto que pasó en aquel país.

Hubo zonas en las que no se sintió, como es en el caso de Cusco, que es una zona curiosamente muy alta, ahí no se registró ningún movimiento y afortunadamente en ese lugar se encontraba Mariana, nos mando un mensaje sobre que está bien y que su familia no se preocupe por ella, además ya se había puesto en contacto con gente cercana que vive en México y había tranquilizado a sus amados.

Mariana en esta ocasión se tomó unas vacaciones en Cusco, ya que no está trabajando, si no que se encuentra recargando batería para regresar a cantar como solista compartiendo escenario con Aáron y su grupo Ilusión y la Sonora Margarita, así mismo, Seoane anunció las fechas de su gira en solitario La reina de la cumbia, para la primera parte de este 2019.